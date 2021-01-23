Министр энергетики Украины назвал субсидии на газ "угнетающими" украинцев

Субсидии "угнетают достоинство" украинцев, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

Субсидии "угнетают достоинство" украинцев, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

Ситуация, когда большинство жителей страны получает субсидии, ненормальна, заявил он. Министр подчеркнул, что это психологически для людей плохо — получение субсидий для граждан является знаком о том, что они бедные.

Витренко отметил, что люди бедными чувствовать себя не хотят. Факт получения субсидий угнетает их достоинство.

"А у нас "Революция достоинства" ("Евромайдан". – прим. ред.) была в 2014 году, понимаете?", — заявил он.

Стоимость газа на Украине выросла с 1 января 2021 года. Также 28 декабря 2020 кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электричества. В разных областях страны из-за повышения тарифов проходят протестные акции. Правительство ввело на внеочередном заседании госрегулирование стоимости газа.