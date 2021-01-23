Трамп-младший объяснил свою симпатию к Telegram

Сын экс-главы США Дональд Трамп-младший объяснил свое предпочтение мессенджеру Telegram, который создал Павел Дуров из России.

Сын экс-главы США Дональд Трамп-младший объяснил свое предпочтение мессенджеру Telegram, который создал Павел Дуров из России.

Он поприветствовал всех в своем канале, отметив, что рад находиться в Telegram. "Дон-младший" рассказал, что тут он может общаться с друзьями. Мессенджер, по его словам, дает одинаковые возможности и консерваторам, и либералам, которые не принимают участия в "чистке консерваторов" в обычных сетях.

"Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть", - пояснил Трамп-младший.

Количество подписчиков на аккаунте Трампа-младшего недавно перевалило за 540 тысяч. Однако "учетка" в Twitter по-прежнему популярнее. Сейчас там более 6,5 миллионов фолловеров.