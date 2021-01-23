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5:56   23 Января 2021
Политика

Трамп поделился со СМИ планами на будущее

Трамп поделился со СМИ планами на будущее

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении найти новое занятие, сообщает Washington Examiner.

Журналист издания посетил гольф-клуб Трампа в городе Палм-Бич (штат Флорида), где пообщался с экс-главой государства. На вопрос о дальнейших планах бывший глава Белого дома заявил, что его команда чем-то займется, но не прямо сейчас. После этого помощники Трампа попросили сотрудника газеты уйти.

Издание отмечает, что это был первый комментарий политика журналистам после истечения срока его полномочий. Согласно информации газеты, Трамп в четверг и пятницу был в гольф-клубе, расположенном близ поместья Мар-а-Лаго.

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#трамп #комментарий #экс-президент

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