Морозы до -58 градусов ожидают Иркутскую область

Жителей севера Иркутской области в ближайшие три дня ожидают сильнейшие морозы, местами температура воздуха опустится до -58 градусов.

Жителей севера Иркутской области в ближайшие три дня ожидают сильнейшие морозы, местами температура воздуха опустится до -58 градусов.

В период с 23 по 25 января на севере Катангского района прогнозируются аномальные морозы. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Туман и гололед сохранится до утра субботу в Московском регионе. Синоптики предупреждают водителей автомобилей об опасной ситуации на дорогах и просят снизить скорость своих машин, отказавшись от лишних перестроений и обгонов.