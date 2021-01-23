5:29 23 Января 2021Общество
Морозы до -58 градусов ожидают Иркутскую область
Жителей севера Иркутской области в ближайшие три дня ожидают сильнейшие морозы, местами температура воздуха опустится до -58 градусов.
Жителей севера Иркутской области в ближайшие три дня ожидают сильнейшие морозы, местами температура воздуха опустится до -58 градусов.
В период с 23 по 25 января на севере Катангского района прогнозируются аномальные морозы. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Туман и гололед сохранится до утра субботу в Московском регионе. Синоптики предупреждают водителей автомобилей об опасной ситуации на дорогах и просят снизить скорость своих машин, отказавшись от лишних перестроений и обгонов.