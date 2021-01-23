Долги привели атомную энергетику Украины к критическому состоянию

Критическая ситуация в атомной энергетике сложилась из-за многомиллионных долгов, заявили десятки украинских предприятий в обращении к премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

Критическая ситуация в атомной энергетике сложилась из-за многомиллионных долгов, заявили десятки украинских предприятий в обращении к премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

В НАЭК "Энергоатом" заявил об общем долге в 849 млн долларов. Представители компании предлагают погасить 180,5 млн долларов в соответствии с постановлением, по которому ГП "Гарантированный покупатель" направляет для этого не менее половины средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" из кредитов, предоставленных банками под гарантии государства.

В этом случае "Энергоатом" сможет частично рассчитаться с предприятиями, которые производят критически важную продукцию для атомной генерации Украины, а также выплатить зарплату сотрудникам, оплатить налоги и не допустить приостановление деятельности.