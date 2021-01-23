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4:56   23 Января 2021
Политика

Старт процесса импичмента Трампа запланирован на 8 февраля

Старт процесса импичмента Трампа запланирован на 8 февраля

Процесс импичмента бывшего президента США Дональда Трампа пройдет 8 февраля. Об этом заявил лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер.

Обвинители представят в Сенате статьи импичмента. Это произойдет 25 января в 19:00 по местному времени. Сами вступления сторон начнутся с 8 февраля.

Шумер уточнил, что до начала процесса все стороны смогут подготовиться к процессу. Обвинение и защита сформулируют каждый свою позицию в специальных документах для процесса.

Ранее демократы настаивали на том, чтобы начать процесс импичмента уже на следующей неделе, в то время как республиканцы предлагали начать его после 13 февраля. Таким образом, удалось прийти к компромиссу: демократы согласились на двухнедельную, но не трехнедельную отсрочку процесса.

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#трамп #импичмент #сенат

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