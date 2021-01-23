Эстонии предложили увеличить расходы на оборону из-за российского вооружения

Власти Эстонии должны увеличить расходы на оборонный комплекс, чтобы длительное время противостоять "атаке России".

Власти Эстонии должны увеличить расходы на оборонный комплекс, чтобы длительное время противостоять "атаке России".

Такое заявление сделал эстонский командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем. По его мнению, Россия по-прежнему является самой большой угрозой стране.

"Видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно", — рассказал Херем на Vikerraadio.

Генерал-майор отметил, что Эстонии для отражения военного нападения нужна дальнобойная артиллерия, система ПВО средней дальности, оборонительные системы ВМС и шесть дополнительных бригад к силам наземной обороны. Херем убежден, что сегодня главным направлением является поддержка боеготовности действующих подразделений.