Эстонии предложили увеличить расходы на оборону из-за российского вооружения
Власти Эстонии должны увеличить расходы на оборонный комплекс, чтобы длительное время противостоять "атаке России".
Такое заявление сделал эстонский командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем. По его мнению, Россия по-прежнему является самой большой угрозой стране.
"Видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно", — рассказал Херем на Vikerraadio.
Генерал-майор отметил, что Эстонии для отражения военного нападения нужна дальнобойная артиллерия, система ПВО средней дальности, оборонительные системы ВМС и шесть дополнительных бригад к силам наземной обороны. Херем убежден, что сегодня главным направлением является поддержка боеготовности действующих подразделений.