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4:23   23 Января 2021
Армия

Эстонии предложили увеличить расходы на оборону из-за российского вооружения

Эстонии предложили увеличить расходы на оборону из-за российского вооружения

Власти Эстонии должны увеличить расходы на оборонный комплекс, чтобы длительное время противостоять "атаке России".

Такое заявление сделал эстонский командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем. По его мнению, Россия по-прежнему является самой большой угрозой стране.

"Видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно", — рассказал Херем на Vikerraadio.

Генерал-майор отметил, что Эстонии для отражения военного нападения нужна дальнобойная артиллерия, система ПВО средней дальности, оборонительные системы ВМС и шесть дополнительных бригад к силам наземной обороны. Херем убежден, что сегодня главным направлением является поддержка боеготовности действующих подразделений.

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#россия #эстония #оборона

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