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3:49   23 Января 2021
Политика

Немецкий политик заявил об отсутствии причин снимать санкции с России

Немецкий политик заявил об отсутствии причин снимать санкции с России

Новый лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил об отсутствии причин отменять санкции против России.

Немецкий политик был утвержден главой Христианско-демократического союза 22 января, когда 16 января его выбрали новым лидером партии. По его словам, Россия "доминирует" на востоке Украины.

Лашет считает, что санкции против России были введены за "незаконную аннексию Крыма" и конфликт на юго-востоке Украины. Он также заявил о желании видеть больше прогресса в минских договоренностях. Об этом политик рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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#россия #германия #санкции

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