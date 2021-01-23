Бывшую сотрудницу посольства США в Москве обвиняют в краже документов

Экс-сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в краже документов и отмывании денег. Об этом сообщает Минюст США.

Экс-сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в краже документов и отмывании денег. Об этом сообщает Минюст США.

Обвинение было выдвинуто 22 января. Его предъявил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Михаэл Шервин, а также генеральный инспектор МВБ и помощник директора Службы защиты дипломатов Госдепа США в округе Колумбия.

Согласно обвинительному заключению, в 2011–2019 годах Красилова работала помощником по иммиграционным вопросам в московском отделении Службы гражданства и иммиграции США. Она занималась обработкой заявлений на статус беженца. Установлено, что она похищала информацию об участниках программы и делилась ею со своими подельниками.

Кроме 43-летней Красиловой, обвинения в заговоре с целью кражи документов и мошенничестве, краже документов, заговоре и отмывании денег были предъявлены 42-летнему Хаитаму Исе Саадо Саду и 43-летнему Осу Муфаку Абдулжаббару. Красиловой и Саду отдельно были предъявлены обвинения в компьютерном мошенничестве и злоупотреблении.