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2:41   23 Января 2021
Общество

Названа наиболее опасная для инфицирования организма COVID-19 болезнь

Названа наиболее опасная для инфицирования организма COVID-19 болезнь

Проблемы с верхними отделами желудочно-кишечного тракта могут сделать человека уязвимым перед коронавирусом.

Желудочная кислота нейтрализует продукты питания, поэтому вирусы на еде считались неопасными в период пандемии. Но у пациентов с рефлюксной болезнью кислота из желудка попадает обратно в пищевод. Она провоцирует изжогу и повреждает слизистую оболочку пищевода, говорится в исследовании ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, передает журнал Gastroenterology.

Со временем у людей с такими проблемами клетки пищевода изменяются и начинают напоминать клетки кишечника. Вторые наделены рецепторами, которые могут связываться с коронавирусом, объяснили специалисты.

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#болезнь #пандемия #коронавирус

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