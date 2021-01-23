Названа наиболее опасная для инфицирования организма COVID-19 болезнь

Проблемы с верхними отделами желудочно-кишечного тракта могут сделать человека уязвимым перед коронавирусом.

Проблемы с верхними отделами желудочно-кишечного тракта могут сделать человека уязвимым перед коронавирусом.

Желудочная кислота нейтрализует продукты питания, поэтому вирусы на еде считались неопасными в период пандемии. Но у пациентов с рефлюксной болезнью кислота из желудка попадает обратно в пищевод. Она провоцирует изжогу и повреждает слизистую оболочку пищевода, говорится в исследовании ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, передает журнал Gastroenterology.

Со временем у людей с такими проблемами клетки пищевода изменяются и начинают напоминать клетки кишечника. Вторые наделены рецепторами, которые могут связываться с коронавирусом, объяснили специалисты.