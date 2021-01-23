Аккаунт лидера Ирана заблокировали в Twitter после угрозы мести Трампу

Социальная сеть Twitter после угроз в адрес бывшего президента США Дональда Трампа заблокировала аккаунт, вероятно, связанный с иранским лидером Али Хаменеи.

Социальная сеть Twitter после угроз в адрес бывшего президента США Дональда Трампа заблокировала аккаунт, вероятно, связанный с иранским лидером Али Хаменеи.

В посте был представлен играющий в гольф Трамп, к которому приближается беспилотник. Автор подписал фотографию словами: "Месть неизбежна". Об этом пишет агентство Associated Press.

В Twitter сообщили, что аккаунт фальшивый, а твит нарушил "политику оскорбительного поведения" в социальной сети. Издание пишет, что аккаунт был связан с личным сайтом Хаменеи и публиковал отрывки из его выступлений.