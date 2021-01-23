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1:25   23 Января 2021
Общество

Россия намерена ответить на попытки "освещения" США митингов в РФ

Россия намерена ответить на попытки "освещения" США митингов в РФ

Попытки посольства США в Москве "освещать" несанкционированные акции в России будут расценены как вмешательство во внутренние дела государства.

Такое заявление сделали в российском МИД. Сообщение находится в Telegram-канале дипведомства.

"Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", — отмечается в сообщении.

Все попытки такого "освещения" несогласованных акций будут рассмотрены Россией как грубое вмешательство во внутренние дела государства и вызовут соответствующую реакцию.

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#россия #сша #мид #посольство #митинги

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