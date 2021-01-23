1:25 23 Января 2021Общество
Россия намерена ответить на попытки "освещения" США митингов в РФ
Попытки посольства США в Москве "освещать" несанкционированные акции в России будут расценены как вмешательство во внутренние дела государства.
Попытки посольства США в Москве "освещать" несанкционированные акции в России будут расценены как вмешательство во внутренние дела государства.
Такое заявление сделали в российском МИД. Сообщение находится в Telegram-канале дипведомства.
"Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", — отмечается в сообщении.
Все попытки такого "освещения" несогласованных акций будут рассмотрены Россией как грубое вмешательство во внутренние дела государства и вызовут соответствующую реакцию.