Россия намерена ответить на попытки "освещения" США митингов в РФ

Попытки посольства США в Москве "освещать" несанкционированные акции в России будут расценены как вмешательство во внутренние дела государства.

Попытки посольства США в Москве "освещать" несанкционированные акции в России будут расценены как вмешательство во внутренние дела государства.

Такое заявление сделали в российском МИД. Сообщение находится в Telegram-канале дипведомства.

"Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", — отмечается в сообщении.

Все попытки такого "освещения" несогласованных акций будут рассмотрены Россией как грубое вмешательство во внутренние дела государства и вызовут соответствующую реакцию.