Аксенов призвал молодежь оградиться от участия в незаконных акциях

Призывы к участию в акциях 23 января в Крыму направлены на детей и являются подлостью со стороны организаторов, действующих в интересах иностранных спецслужб.

Призывы к участию в акциях 23 января в Крыму направлены на детей и являются подлостью со стороны организаторов, действующих в интересах иностранных спецслужб.

Провокаторы призывают людей по всей стране прийти на незаконные акции. Пропаганда нацелена на молодежь и несовершеннолетних. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице "ВКонтакте".

По его мнению, детей пытаются использовать в качестве пушечного мяса те, кто ненавидит Россию. Он назвал такие действия циничными и подлыми. Руководитель региона также напомнил о действии в Крыму режима повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19, в рамках которого проведение массовых мероприятий запрещено.