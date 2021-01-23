Байден признал бессилие США перед пандемией коронавируса

Власти США не смогут повлиять на распространение коронавируса в стране в течение ближайших месяцев. В этом признался американский президент Джо Байден.

Власти США не смогут повлиять на распространение коронавируса в стране в течение ближайших месяцев. В этом признался американский президент Джо Байден.

Число случаев COVID-19 в США продолжает расти. За последние сутки коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса, заразились 188,9 тысячи американцев. Умерли 3,9 тысячи человек.

"Мы ничего не можем поделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев", — подчеркнул Байден.

Глава Белого дома ранее представил прогноз по количеству летальных исходов в США, связанных с коронавирусом. В феврале, по его словам, общее число жертв COVID-19 в стране может превысить 500 тысяч человек.