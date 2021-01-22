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23:41   22 Января 2021
Экономика

Белый дом призвал принять меры по спасению экономики США от "глубокой ямы"

Белый дом призвал принять меры по спасению экономики США от "глубокой ямы"

Американские власти намерены принять комплекс неотложных мер для стимулирования экономики США в условиях пандемии коронавируса, сообщили в Белом доме.

Глава Национального экономического совета Брайен Диз заявил, что сейчас США с точки зрения вируса и экономики находятся в опасной ситуации. Страна рискует без решительных действий попасть в "очень глубокую экономическую яму", заявил он.

Представитель Белого дома уверен, что ситуация может усугубиться. По его словам, в США может наступить кризис больший, чем нынешний.

Как стало известно ранее, одно из первых решений нового президента США Джо Байдена – отозвать лицензию на строительство канадско-американского нефтепровода Keystone XL – оказалось для многих полной неожиданностью. Это приведет к увеличению экспорта российской нефти в Штаты, а значит к росту российских прибылей.

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#белый дом #экономика сша #коронавирус

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