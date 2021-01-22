Белый дом призвал принять меры по спасению экономики США от "глубокой ямы"

Американские власти намерены принять комплекс неотложных мер для стимулирования экономики США в условиях пандемии коронавируса, сообщили в Белом доме.

Американские власти намерены принять комплекс неотложных мер для стимулирования экономики США в условиях пандемии коронавируса, сообщили в Белом доме.

Глава Национального экономического совета Брайен Диз заявил, что сейчас США с точки зрения вируса и экономики находятся в опасной ситуации. Страна рискует без решительных действий попасть в "очень глубокую экономическую яму", заявил он.

Представитель Белого дома уверен, что ситуация может усугубиться. По его словам, в США может наступить кризис больший, чем нынешний.

Как стало известно ранее, одно из первых решений нового президента США Джо Байдена – отозвать лицензию на строительство канадско-американского нефтепровода Keystone XL – оказалось для многих полной неожиданностью. Это приведет к увеличению экспорта российской нефти в Штаты, а значит к росту российских прибылей.