Шугалей назвал Ливию орудием США

Освобожденный в декабре 2020 года из ливийского плена социолог Максим Шугалей рассказал о захвате, пытках и условиях содержания в тюрьме "Митига".

Освобожденный в декабре 2020 года из ливийского плена социолог Максим Шугалей рассказал о захвате, пытках и условиях содержания в тюрьме "Митига".

В интервью порталу "Вести.Ru" он отметил, что отправился в Ливию для изучения страны в преддверии большого саммита. По словам Шугалея, операция по его захвату была неожиданной и жестокой. В ней участвовали 18 вооруженных людей в масках, которые взорвали ворота дома и ночью захватили россиянина и его напарника.

В тюрьме "Митига" социолог находился с 60 другими людьми в камере размером примерно 25 квадратных метров.

"С одним человеком делишь место сна. Когда он спит, ты стоишь, потом смена. Один туалет, мяса не дают, голова кружится, гулять не водят. Через день можешь ходить мыться, человеку 15 минут дается. Через несколько дней ходишь как зомби, постоянно хочешь спать", — поделился подробностями социолог, отметив, что в тюрьме погибало очень много людей.

По мнению россиянина, ему еще повезло, так как большинство содержащихся в тюрьме людей подвергались избиениям и психологическому прессингу гораздо чаще него. Социолог отметил, что в "Митиге" есть целое отделение с женщинами и детьми в возрасте от пяти лет, которых содержат в таких же условиях.

Шугалей уверен, что операцию по его захвату организовали представители западных спецслужб. Самой тюрьмой управляют несколько радикальных группировок, которые получают от правительства деньги по принципу "сколько людей сидит, умножить на сумму".

По мнению социолога, Ливия является искусственно созданным государством, которое выполняет функцию направленного против Европы оружия США. Люди в стране ждут помощи извне, чтобы получить возможность самостоятельно выбрать президента, считает Шугалей.

По словам россиянина, 14, 15 и 16 августа прошлого года ему предлагали пойти на предательство. Социолога привезли в прокуратуру и задали вопрос, готов ли он отправиться в третью страну.

"Я сразу спросил, Турция это или нет. Они сказали, что нет, и спросили, в какую европейскую страну я хотел бы поехать. Я сказал, что не политик, выступать в телевизоре и обвинять свою страну я не буду", — подчеркнул Шугалей.

Портал "Политика сегодня" сообщил, что в ливийской тюрьме Шугалея начали называть по фамилии после выхода фильма о его заточении. Фильм "Шугалей" вышел в прокат всего через несколько месяцев после захвата россиянина. Его сразу перевели на арабский, чтобы повлиять на боевиков.