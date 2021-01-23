Folha de S. Paulo: ANVISA объяснит свой отказ зарегистрировать «Спутник V» в Бразилии
Об этом пишет бразильское издание Folha de S. Paulo, отмечая, что ранее Венгрия стала первой страной Евросоюза, где было официально одобрено применение «Спутника V». Венгерский Национальный институт фармацевтики и питания, который является государственным надзорным органом, изучив данные о прошедших в России клинических испытаниях, назвал «Спутник V» безопасным и эффективным препаратом от COVID-19.
Также, подчеркивает бразильское издание, на уходящей неделе использование российской вакцины было одобрено в Объединенных Арабских Эмиратах. А до этого аналогичные решения были приняты в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Венесуэле, Боливии, Палестине, Аргентине и Парагвае. В самой России при этом вакцина была зарегистрирована еще в августе 2020 года.
Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору обосновало свой отказ в выдаче российскому препарату ускоренного разрешения на регистрацию и использования тем, что в стране не было проведено третей массовой фазы испытаний. При этом в ANVISA не ответили на поданный еще в пришлом году запрос на проведение испытаний на добровольцах, подчеркивает автор материала.
При этом в бразильских штатах Баия и Парана ранее были заключены соглашения на приобретение российской вакцины, поэтому там на отказ национального регулятора в регистрации препарата отреагировали особенно резко.
В ANVISA заявили, что запрос на регистрацию «Спутника V», можно подать еще раз, но в России при этом отмечают, что бразильский регулятор лишь запросил дополнительную информацию.
Эти разногласия привели к тому, что федеральный суд Бразилии, в ответ на запрос властей штата Баия дал национальному регулятору лишь трое суток на то, чтобы объяснить, почему российскому препарату было отказано в регистрации.