Folha de S. Paulo: ANVISA объяснит свой отказ зарегистрировать «Спутник V» в Бразилии

Бразильский Федеральный суд потребовал от Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (ANVISA) объяснить причину отказа в выдаче разрешения на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом пишет бразильское издание Folha de S. Paulo, отмечая, что ранее Венгрия стала первой страной Евросоюза, где было официально одобрено применение «Спутника V». Венгерский Национальный институт фармацевтики и питания, который является государственным надзорным органом, изучив данные о прошедших в России клинических испытаниях, назвал «Спутник V» безопасным и эффективным препаратом от COVID-19.

Также, подчеркивает бразильское издание, на уходящей неделе использование российской вакцины было одобрено в Объединенных Арабских Эмиратах. А до этого аналогичные решения были приняты в Белоруссии, Туркмении, Сербии, Венесуэле, Боливии, Палестине, Аргентине и Парагвае. В самой России при этом вакцина была зарегистрирована еще в августе 2020 года.

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору обосновало свой отказ в выдаче российскому препарату ускоренного разрешения на регистрацию и использования тем, что в стране не было проведено третей массовой фазы испытаний. При этом в ANVISA не ответили на поданный еще в пришлом году запрос на проведение испытаний на добровольцах, подчеркивает автор материала.

При этом в бразильских штатах Баия и Парана ранее были заключены соглашения на приобретение российской вакцины, поэтому там на отказ национального регулятора в регистрации препарата отреагировали особенно резко.

В ANVISA заявили, что запрос на регистрацию «Спутника V», можно подать еще раз, но в России при этом отмечают, что бразильский регулятор лишь запросил дополнительную информацию.

Эти разногласия привели к тому, что федеральный суд Бразилии, в ответ на запрос властей штата Баия дал национальному регулятору лишь трое суток на то, чтобы объяснить, почему российскому препарату было отказано в регистрации.