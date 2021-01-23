Interia: Польше приходится исправлять позорную ошибку с «Фортом Трамп»

Еще недавно Польша связывала с «Фортом Трамп» множество надежд и восхищалась хитростью своего президента Анджея Дуды, ловко сыгравшего на эгоцентризме американского лидера. Но сейчас это словосочетание выглядит неуместным и глупым.

Об этом на страницах польского издания Interia пишет местный публицист Роберт Валенчак, выражая надежду на то, что новый американский президент Джо Байден, который на уходящей неделе сменил в Белом доме Дональда Трампа, окажется человеком не злопамятным и не мстительным, а еще лучше, чтобы он обладал чувством юмора.

Назвать процесс размещения в Польше на постоянной основе американского военного контингента образным выражением «Форт Трамп» впервые предложил сам Анджей Дуда во время его визита в Вашингтон в 2018 году. Предложив Трампу это название, польский лидер рассчитывал уговорить президента США перевести часть американского военного контингента из Германии на польскую территорию и создать там что-то подобное базе «Рамштайн».

«Я улыбнулся господину президенту и сказал, что был бы рад, если бы нам удалось совместными усилиями создать в Польше постоянную американскую базу, которую мы назовем Форт Трамп», — приводит польский публицист слова Дуды, сказанные им после встречи с Трампом.

В 2018 году польские СМИ, связанные с правящей партией, восхищались хитростью Дуды, который сумел использовать против Трампа его же эгоцентризм подцепить на удочку. Но спустя время стало ясно, что подобная стратегия была очень глупой, и Польша получила от нее гораздо больше проблем, чем пользы.

«Сейчас к власти в США пришли демократы, у которых фамилия Трампа вызывает самые плохие ассоциации. О чем же тогда будет говорить Дуда, если ему доведется встретиться с представителями новой администрации, о развитии "Форта Трамп"? Или, может, он призовёт создать "Форт Байдена"?», — задается вопросами автор материала.

Польские дипломаты, осознавая эту проблему, изо всех сил стараются устранить или хотя бы уменьшить вред, который польско-американским отношениям нанесло это злосчастное словосочетание «Форт Трамп», ставшее символом примитивной лести, подхалимажа и готовности подчиняться.

«Использование словосочетания "Форт Трамп" было риторическим приемом, призванным описать, чего хочет добиться Польша в сфере национальной безопасности. Речь шла о размещении американских сил на постоянной основе и наращивании их присутствия в регионе», — говорится в заявлении польского посольства в США.

При этом польские дипломаты подчеркивают, что это неудачное название не фигурирует ни в одном из официальных документов и соглашений, подписанных Вашингтоном и Варшавой.

В заключение Роберт Валенчак выражает надежду на то, что эта позорная история с «Фортом Трамп» послужит польским властям уроком на будущее, научит их просчитывать последствия своих поступков хотя бы на пару шагов вперед. А также научит польских политиков и дипломатов в своей политике опираться не на фантазии и мечты, а на факты, чтобы потом не сталкиваться с болезненными последствиями своих ошибок, как это происходит сейчас.