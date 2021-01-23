Вассерман: демократы сами организовали штурм Капитолия, чтобы обвинить в нем Трампа

Штурм Капитолия 6 января был спровоцирован американскими демократами для того, чтобы заблокировать аккаунты в социальных сетях еще действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа, а также тысяч его активных сторонников-республиканцев.

«Штурм Капитолия» 6 января 2021 года был спровоцирован американскими демократами для того, чтобы заблокировать аккаунты в социальных сетях еще действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа, а также тысяч его активных сторонников-республиканцев.

Такое мнение в своем материале для сайта телеканала РЕН.тв высказал российский телеведущий, публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

Эксперт уверен, что демократы смогли вернуться к власти в США лишь благодаря фальсификациям на выборах и провокациям, однако всем их политическим и экономическим манифестам суждено провалиться, так как после инаугурации Джо Байдена раскол в Америке продолжит углубляться.

Сама церемония вступления в должность 46-го президента США, которая состоялась 20 января, прошла в условиях беспрецедентных мер безопасности, которые не отменены до сих пор.

«Столица поделена заборами и блокпостами на десятки секторов. Перекрыты основные магистрали. Город охраняют 25 000 бойцов национальной гвардии со стрелковым вооружением», — пишет Вассерман.

При этом раскол в американском обществе, по мнению аналитика, организовала сама Демократическая партия США. А также именно она спровоцировала и так называемый «штурм Капитолия».

«Открытым текстом напоминаю: 6 января охрана Капитолия, подчиненная главе нижней палаты, сейчас демократу, пропустила в здание с тыла несколько сот вроде бы протестующих, в том числе несколько десятков соучастников погромов под крышей Демократической партии», — подчеркивает эксперт.

Это было сделано для того, чтобы появился повод ввести информационную блокаду против Дональда Трампа и тысяч членов Республиканской партии, уверен Вассерман. Кроме того, многие республиканцы после этого перешли на сторону демократов.

«Государственный переворот, начатый массовой подтасовкой при подсчете голосов на выборах, закрепила открытая провокация», — заключил политический аналитик.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года, и по результатам подсчета голосов победителем был объявлен кандидат от демократов Джо Байден. Однако действовавший глава Белого дома – республиканец Дональд Трамп, который баллотировался на второй срок, заявил, что у него украли победу, так как выборы сопровождались массовыми манипуляциями с избирательными бюллетенями и фальсификациями. В частности, большой простор для вброса голосов дает практикующееся лишь в США голосование по почте, и именно «почтовые голоса» обеспечили победу Байдена в так называемых ключевых колеблющихся штатах.

6 января, когда Конгресс США должен был окончательно подвести итоги президентской гонки и утвердить победу Байдена, сторонники Трампа, не согласные с такими результатами, провели в Вашингтоне массовую акцию протеста. В попытке сорвать заседание Конгресса митингующие ворвались в Капитолий, устроили беспорядки и вступили в столкновения с полицией. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе столкновений погибли пять человек – четверо протестующих и один полицейский.

Позже участников беспорядков 6 января в США назвали внутренними террористами. Людям из числа протестовавших в Вашингтоне, чьи личности были установлены, грозит арест и тюремное заключение.