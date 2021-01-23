Кедми: есть причина, по которой США не начнут войну с Россией

Страна, на территории которой идет внутреннее противостояние, по сути гражданская война, не может начать внешний вооруженный конфликт. Поэтому Соединенные Штаты Америки не способны сейчас развязать войну с Россией.

Страна, на территории которой идет внутреннее противостояние, по сути гражданская война, не может начать внешний вооруженный конфликт. Поэтому Соединенные Штаты Америки не способны сейчас развязать войну с Россией.

Об этом, выступая в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE», заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя опасения аналитиков, что новый американский президент Джо Байден, чья инаугурация состоялась 20 января, может попытаться сплотить страну в условиях кризиса, проведя «маленькую победоносную войну».

«Мне неизвестны случаи в истории, чтобы страна, которая вела внутреннюю, гражданскую войну, начинала внешнюю агрессию. Наоборот бывало, — заявил по этому поводу Кедми. — Сейчас есть развивающаяся гражданская война в США. У страны, которая ведет гражданскую войну, нет сил на внешнюю экспансию».

Также эксперт отметил, что помимо политической нестабильности, США столкнулись с серьезными экономическими трудностями, которые тем более не позволят Вашингтону развязать ни локальные, ни большие войны. А команда нового президента, которая только-только приняла управление страной, вряд ли сможет быстро решить экономические проблемы.

«Война — это деньги. Война начинается с того, что находятся на нее деньги. Война — это самое дорогое, что есть в мире», — заявил он.

В заключение беседы Кедми выразил сомнение, что новый президент США Джо Байден сможет вывести страну из кризиса, так как слабеющая власть, по его словам, напротив создает риск дестабилизации в государстве.

Именно из-за ослабления власти в странах начинаются гражданские войны, подчеркнул израильский эксперт.