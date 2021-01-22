Новый штамм коронавируса оказался более смертельным

Штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в Британии, оказался более смертельным нежели изначальный его вариант.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в Британии, оказался более смертельным нежели изначальный его вариант.

С таким заявлением для издания Reuters выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он рассказал, что специалисты проинформировали правительство о том, что новая мутация может стать более смертоносной. Лидер британского правительства добавил, что вакцины, которые применяются в стране, являются эффективными против новых и старых вариантов заболевания.

Новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, выявлен уже в 60 странах и районах. Кроме того, мутация вируса, которая была найдена в ЮАР, зафиксирована еще в трех странах, а их общее число достигло 23.