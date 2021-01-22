Россию выставят "агрессором" в законопроекте о переходном периоде для Донбасса

Россию четко определят "агрессором" в украинском законопроекте о переходном периоде для Донбасса. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Россию четко определят "агрессором" в украинском законопроекте о переходном периоде для Донбасса. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Ранее он говорил, что ведется разработка законопроектов по переходному периоду для Донбасса, где включены амнистии. В декабре Резников сообщил, что проект закона почти готов и может быть принят Верховной радой уже в 2021 году.

"Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса, является Российская Федерация", — рассказал премьер.

Он также утверждает, что часть Донбасса и Крым оккупированы, а не аннексированы. Такой международный аспект является очень важным. Кроме этого украинский политик добавил, что готовится глоссарий, чтобы не было путаницы, и где четко будет указано, что Российская Федерация является государством-агрессором.