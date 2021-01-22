Украина запретила ввоз еще 18 книг российских издательств

Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну еще 18 книг из России, сообщает пресс-служба ведомства.

Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну еще 18 книг из России, сообщает пресс-служба ведомства.

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз на Украину еще 18 книг, говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook. Подчеркивается, что они содержат "пропаганду государства-агрессора".

Запрещены к ввозу книги издательства "Манн, Иванов и Фербер". Это связано с тем, что на их обложках находится реклама компании "Яндекс" и издательств "АСТ" и "Эксмо", которые вписаны в санкционный перечень. Также они содержат рекламу соцсети "ВКонтакте", которая запрещена на Украине.

Соответствующий закон об ограничении доступа на украинский рынок российской печатной продукции "антиукраинского содержания" вступил в силу в 2016 году. Он был принят действующим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко.