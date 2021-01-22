Очередной фейк о "русском следе" в Ливии распространил телеканал CNN накануне выполнения требования Женевских соглашений о выводе всех иностранных наемников из страны.

Очередной фейк о "русском следе" в Ливии распространил телеканал CNN накануне выполнения требования Женевских соглашений о выводе всех иностранных наемников из страны.

Репутация Fake News, которую получил некогда американский телеканал CNN, была им полностью подтверждена новым материалом под названием: "Иностранные бойцы должны были покинуть Ливию на этой неделе. Огромная траншея, вырытая поддерживаемыми Россией наемниками, указывает на их планы остаться". Международная редакция Федерального агентства новостей полностью разоблачила фейковый характер публикации телеканала.

Журналисты CNN показали спутниковые снимки с траншеями в Ливии в районе "красной линии" Сирт — Аль-Джуфра. Выяснилось, что бойцы Ливийской национальной армии в этом районе создавали фортификационные укрепления, но никакого отношения к ним "ЧВК Вагнера" не имела и не имеет.

Поскольку на спутниковых снимках нельзя толком разглядеть никаких деталей, не говоря уже о наличии людей в траншеях, журналисты CNN решили доказать присутствие россиян в этом районе ссылкой на прошлогодний доклад AFRICOM. Федеральное агентство новостей ранее проанализировало этот доклад и выяснило, что он весь напичкан фейками.