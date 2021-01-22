Тысячи украденных хакерами данных оказались в открытом доступе

Хакеры по ошибке выложили в Сеть украденные пароли, которые стали доступны через поиск в Google. Специалисты из Check Point Software Technologies заметили утечку.

Хакеры по ошибке выложили в Сеть украденные пароли, которые стали доступны через поиск в Google. Специалисты из Check Point Software Technologies заметили утечку.

Мошенники разослали письма летом прошлого года. Перейдя по ссылке в сообщении, пользователь попадал на фишинговый сайт, и все логины и пароли, которые он ввел, сохранялись на серверы. При этом злоумышленники создали веб-страницы для хранения персональных данных.

Google включил файлы с украденной информацией в результаты поиска. Тысячи данных оказались в свободном доступе. Любой пользователь может найти их, если правильно введет запрос.

Хакеры не учли, что если они могут найти страницы с паролями через интернет, то с этим справится и поисковая система Google. Специалисты выяснили, что больше всего от злоумышленников пострадали строительный бизнес и электроэнергетическая отрасль.