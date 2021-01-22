Митинги Навального проводятся по бесполезным в РФ иностранным методичкам

Распространяемая по Сети методичка для участников несогласованных митингов не учитывает российских реалий и будет совершенно бесполезной, если полиция решит действовать жестче.

Распространяемая по Сети методичка для участников несогласованных митингов не учитывает российских реалий и будет совершенно бесполезной, если полиция решит действовать жестче.

Подготовка сторонниками Навального субботних несогласованных митингов идет полным ходом, о чем говорит их активность на всех площадках в интернете. По Telegram-каналам распространяется методичка для участников уличных акций, в которой рассказано, что нужно с собой брать и как действовать в случае разгона мероприятия полицией. Политолог Армен Гаспарян в своем видеоролике на YouTube дал оценку этой памятке.

"Это единая методичка гражданских протестов, и к России она не имеет непосредственного отношения", — считает политолог.

Свое мнение он подтверждает тем, что за всю историю несогласованных митингов в России наша полиция никогда не использовала слезоточивый газ, а в методичке как раз подробно рассказывается, что нужно делать в случае его применения. Также Гаспарян отметил, что создатели методички не знают географии Москвы и дают рекомендации, которые в Москве не сработают.