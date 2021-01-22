Воробьев напомнил об опасности несогласованных акций для детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил родителям, что несанкционированные акции могут быть опасны для несовершеннолетних детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил родителям, что несанкционированные акции могут быть опасны для несовершеннолетних детей.

Детей, которые не достигли 18 лет, активно призывают выйти на незаконное мероприятие, назначенное на 23 января в Москве. Воробьев призвал родителей отговорить детей от участия в несогласованных акциях, сообщает телеканал "360".

Согласно правоохранительным органам, акция 23 января считается незаконной. В связи с этим участие в ней может привести к серьезным последствиям. Он отметил, что каждый имеет право на свое мнение, однако это должно происходить в рамках закона.