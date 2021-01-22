Московский школьник погиб из-за "смертельного трюка" для TikTok

Обстоятельства и причины смерти 11-летнего мальчика, который решил снять эффектный ролик для TikTok, выясняют сотрудники полиции в Москве.

Обстоятельства и причины смерти 11-летнего мальчика, который решил снять эффектный ролик для TikTok, выясняют сотрудники полиции в Москве.

Тело сына нашла мать, когда вернулась домой с другими детьми. По предварительным данным, "смертельный трюк" ребенок решил повторить, чтобы напугать маму.

Видео он подсмотрел у других блогеров. В итоге школьник умер в тот момент, когда его родственники зашли в квартиру. Перепуганная мать сразу вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи пытались реанимировать ребенка, но им не удалось спасти его жизнь.

По словам мамы погибшего, в семье не было никаких проблем, в школе сын учился хорошо, ни с кем не конфликтовал. Сейчас правоохранители изучают аккаунты мальчика в соцсетях, а также его ноутбук и мобильный телефон.

Ранее Лига безопасного интернета выступила с предложением заблокировать на территории России Twitter и TikTok из-за публикаций на этих платформах контента, опасного для детей, в том числе призывов к участию в несанкционированных митингах.