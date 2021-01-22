Координатор волгоградского штаба Навального задержан по делу о наркотиках

Правоохранители задержали главу штаба блогера Алексея Навального Евгения Кочегина в Волгограде.

Правоохранители задержали главу штаба блогера Алексея Навального Евгения Кочегина в Волгограде.

В отношении Кочегина составили административный протокол. Допрос и обыск гражданина провели в рамках уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ, передает mk.ru.

Правоохранители провели обыск по месту жительства задержанного, затем доставили его в УВД для допроса. Следственные действия были связаны с расследованием дела о наркотиках, в котором Кочегин проходит как свидетель. Кроме того, на гражданина составили протокол за нарушение порядка по организации массового мероприятия.

Ранее сообщалось, что МВД начало проверку в связи с провокациями руководителей штабов Навального. В ведомство поступила информация, что руководство призывало людей к насильственным действиям.