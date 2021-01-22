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19:58   22 Января 2021
Политика

Захарова заявила о недопустимости участия детей в митингах

Захарова заявила о недопустимости участия детей в митингах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призывы к участию в несанкционированных акциях, организованных ФБК (иноагент).

По ее словам, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы несовершеннолетние лица принимали участие в уличных протестных движениях. Кроме того, дипломат назвала движение главы "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального "адской постановкой".

Ранее Захарова призвала Германию раскрыть материалы дела по ситуации с Навальным. По ее словам, Москве нужен "нормальный, а не вымаранный" документ.

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#дети #захарова #митинги

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