Захарова заявила о недопустимости участия детей в митингах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призывы к участию в несанкционированных акциях, организованных ФБК (иноагент).

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призывы к участию в несанкционированных акциях, организованных ФБК (иноагент).

По ее словам, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы несовершеннолетние лица принимали участие в уличных протестных движениях. Кроме того, дипломат назвала движение главы "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального "адской постановкой".

Ранее Захарова призвала Германию раскрыть материалы дела по ситуации с Навальным. По ее словам, Москве нужен "нормальный, а не вымаранный" документ.