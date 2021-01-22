"Собеседник" признал ошибку и удалил недостоверную информацию о Пригожине

Предприниматель Евгений Пригожин намерен отозвать иск в отношении ООО "Собеседник-Медиа". Издание признало свои ошибки, сообщил глава юридического отдела СМИ Роман Шишкин.

Предприниматель Евгений Пригожин намерен отозвать иск в отношении ООО "Собеседник-Медиа". Издание признало свои ошибки, о чем сообщил глава юридического отдела СМИ Роман Шишкин.

Представитель "Собеседника" направил письмо бизнесмену. Шишкин уточнил, что сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина, удалены с сайта. Издание связалось с адвокатами предпринимателя и попросило исключить "Собеседник" из списка ответчиков по иску, Однако юристы на суде сослались на отсутствие истца якобы в связи с новогодним отдыхом.

В обращении также была отмечена схожесть гражданских позиций Шишкина и Пригожина. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ бизнесмена.

"Уважаемый Роман, вы обратились ко мне с просьбой исключить "Собеседник-Медиа" из числа ответчиков по иску. Безусловно, удаление данной информации на сайте вашего издания является поводом для прекращения судебного разбирательства. Соответствующее поручение я немедленно дам юридической службе. Что касается новогоднего отдыха, то это ошибочные сведения, вероятнее всего, речь шла о руководителе юридической службы, так как я все это время работал:)", — заявил Евгений Пригожин.

Предприниматель согласился пойти навстречу и учесть исправленные "Собеседником" ошибки. Пресс-служба "Конкорда" одобрила профессиональное отношение издания. Речь идет об интервью журналиста Максима Шевченко от 14 октября 2020 года.

Евгений Пригожин ранее подал иск против Шевченко, главреда "Собеседника" Юрия Пилипенко и ООО "Собеседник-Медиа", пишет Федеральное агентство новостей. Ответчик выложил на сайте издания недостоверный материал, который порочил честь и деловую репутацию бизнесмена.