Названы семь приложений, которые должны быть на каждом телефоне

Некоторые мобильные приложения могут значительно упростить жизнь. Есть программы, которые смогут дополнить базовый функционал смартфона.

Некоторые мобильные приложения могут значительно упростить жизнь. Есть программы, которые смогут дополнить базовый функционал смартфона.

Установленные по умолчанию карты Google отлично дополнят "Яндекс.Карты", Maps.me или Waze. Они покажут уровень пробок в городе или расскажут о секретных маршрутах проезда. Менеджер паролей поможет не забывать важную информацию об учетных записях. Специалисты рекомендуют устанавливать 1Password, KeePass или Dashlane, передает "Российская газета". В дополнение к камере можно скачать Google Camera, которая позволит более точно контролировать процесс съемки.

Альтернативная клавиатура, например, Gboard или SwiftKey, также не будет лишней. Любителям аскетичного дизайна подойдет приложение Google Now или Nova Launcher. Из браузеров лучшего всего использовать Chrome, Firefox или Opera. Самыми популярными программами для спорта считаются Adidas Training или Nike Training Club. Они напоминают об упражнениях и предлагают обширный список тренировок.