Мясников предупредил об опасности популярного у россиян напитка

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой напиток может привести к заражению туберкулезом и иным неприятным последствиям для здоровья.

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой напиток может привести к заражению туберкулезом и иным неприятным последствиям для здоровья.

По его словам, особую опасность представляет парное молоко. Оно вредно тем, что в нем содержится масса бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза.

Кроме того, в состав парного молока входят эстрогены, которые могут навредить детскому здоровью. В этом напитке могут содержаться и элементы, разжижающие кровь, добавил Мясников.

Ранее Александр Мясников назвал основные причины рака. По словам специалиста, табачный дым является главной причиной возникновения и развития раковых опухолей у человека. Также онкологию может спровоцировать и неправильное питание, передает телеканал "360".