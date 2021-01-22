Дело инвестора Калви назначено к рассмотрению на 2 февраля

Столичный суд отказался вернуть прокурору материалы дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате.

Столичный суд отказался вернуть прокурору материалы дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате.

Информацию о решении судебной инстанции сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы. Февральское заседание запланировано как открытое, но будут ли туда допущены журналисты, пока неизвестно.

Американский инвестор Майкл Калви находится под следствием с 2019 года. Дело в отношении иностранного подданного касается финансовых махинаций и хищений в Baring Vostok. О предъявленных Калви обвинениях сообщили СМИ.

Известно, что инвестиционный фонд BV лично попросил Владимира Путина начать расследование по поводу хищений внутри финансовой структуры.