"Вместо инаугурации – гольф": Дональда Трампа заметили в своей резиденции во Флориде

Российская журналистка Ольга Скабеева рассказала, как Дональд Трамп отдыхает в своей резиденции во Флориде. Бывший президент с головой погрузился в гольф.

Российская журналистка Ольга Скабеева рассказала, как Дональд Трамп отдыхает в своей резиденции во Флориде. Бывший президент с головой погрузился в гольф.

Дональд Трамп вместе с семьей улетел из Вашингтона перед инаугурацией Джо Байдена. Это была последняя новость про бывшего президента Соединенных штатов. После этого 45-ый президент пропал из поля зрения журналистов.

Накануне Трампа заметили в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там политик коротал свой досуг, играя в гольф. Об этом в своем телеграмм-канале рассказала российская журналистка Ольга Скабеева.

"Ну а Трамп теперь в гольф играет, бедняга. Что остаётся!", - написала Ольга Скабеева.

Инаугурация Байдена прошла 20 января. Порядка 25 тысяч военнослужащих обеспечивали безопасность во время проведения торжественной церемонии.