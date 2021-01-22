Путин предложил отменить предельный возраст для госслужащих

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму РФ проект о предельном возрасте госслужащих.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму РФ проект о предельном возрасте госслужащих.

Стоит отметить, что ранее предельный возраст для государственного служащего был 65 лет. Теперь по решению президента России это ограничение можно отменить, если речь идет о руководителе высшей категории.

Новый проект разработан в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы.