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18:47   22 Января 2021
Политика

Путин предложил отменить предельный возраст для госслужащих

Путин предложил отменить предельный возраст для госслужащих

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму РФ проект о предельном возрасте госслужащих.

Стоит отметить, что ранее предельный возраст для государственного служащего был 65 лет. Теперь по решению президента России это ограничение можно отменить, если речь идет о руководителе высшей категории.

Новый проект разработан в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы.

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#госдума #путин #закон

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