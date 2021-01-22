Экономист предупредил о катастрофической ситуации на украинских ТЭС

По словам Сергея Саливона, на многих ТЭС отсутствуют запасы угля.

В настоящий момент украинские ТЭС постиг угольный кризис. На многих из них и вовсе отсутствуют запасы. Об этом рассказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

По словам Саливона, в 2020 году торговый баланс страны выглядел лучшим образом из-за обвала цен на нефть и газ. Однако в действительности ситуация обстоит достаточно негативно.

«Прошлый год был для Украины весьма удачным с точки зрения цен на энергетическое сырье. Все мы помним, как весной цена на нефть обвалилась практически до нуля, а газ стоил 70 долларов за тысячу кубов. Некоторые страны в этой связи закупили эти товары впрок, в частности, нефтепродукты. Но, кстати говоря, не Украина», — обратил внимание эксперт.

Улучшение торгового баланса во многом связано с сокращением расходов на импорт. В частности, в 2020 году траты на поставку минерального топлива по сравнению с 2019 сократились с 12,2 до 8 миллиардов долларов.

«Но при этом и самого этого топлива ввезли немногим больше 35 миллионов тонн против почти 42 миллионов тонн годом раньше. Причем сокращение закупок в натуральной величине коснулось и газа, и нефти с нефтепродуктами, и, особенно, угля», — отметил Саливон.

Эксперт напомнил, что в позапрошлом году Украина закупила 21 млн тонн угля, а в 2020 — только 17.

«Я думаю, это – одна из причин того угольного кризиса, который сейчас наблюдается на украинских ТЭС. На многих реально уже запасов просто нету – от нуля до четырех дней практически на половине ТЭС. Они работают, по сути, с колес, и им разрешено уже даже подключать мазутные блоки или же производить электроэнергию путем сжиганием газа, что еще недавно было насмерть запрещено – это очень дорого», — сказал Саливон.

25 января состоится голосование по вопросу критически низкого уровня запасов угля. Внеплановые проверки крупных энергетических компаний проведет украинская национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Невыездные проверки регулятор проведет на «ДТЭК Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «ДТЭК Западэнерго», «Центрэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго».