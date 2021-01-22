Россия не выдаст Ливану граждан РФ по делу о взрыве в Бейруте

Россия не получала никаких запросов о выдаче в отношении двух граждан РФ, фигурирующих в деле о взрыве в Бейруте, заявили в Генпрокуратуре.

Россия не получала никаких запросов о выдаче в отношении двух граждан РФ, фигурирующих в деле о взрыве в Бейруте, заявили в Генпрокуратуре.

Речь идет о владельце судна Rhosus Игоре Г. и капитане Борисе П. При этом в ведомстве подчеркнули, что даже в случае поступления такого запроса на него было бы отвечено отказом.

"Они (граждане РФ) не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов в целях выдачи", — пояснили в ГП.

Ранее два россиянина и один гражданин Португалии были объявлены в розыск в рамках расследования дела о взрывах в порту Бейрута. ЧП произошло в минувшем году. Сухогруз, на борту которого было около тысячи тонн аммиачной селитры, следовал в сторону Мозамбика, но из-за технической поломки встал на стоянку в Ливане.

Руководство порта запретило судну уходить в море. Владелец корабля в итоге обанкротился и фактически бросил моряков. Почти год экипаж провел в Бейруте, находясь на грани выживания.

В августе 2020 года в бейрутском порту произошел взрыв. Произошла детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которую таможенные службы конфисковали с корабля в 2014 году. Все это время она хранилась на складе. Жертвами ЧП стали 190 человек, более шести тысяч были ранены.