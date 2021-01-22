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18:28   22 Января 2021
Общество

Дерматолог предупредил о необычном влиянии коронавируса на кожу

Дерматолог предупредил о необычном влиянии коронавируса на кожу

Люди, переболевшие коронавирусом, часто жалуются на последствия инфекции, проявляющиеся на коже. Дерматолог Алексей Шапошников рассказал, как болезнь может влиять на кожный покров.

Специалист отметил, что в его практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже после перенесенной коронавирусной инфекции, среди которых был и розовый лишай. По его словам, сыпь может возникать и вследствие снижения иммунитета, передает URA.RU.

Дерматолог, косметолог и венеролог Зоя Константинова считает, что при COVID-19 возможны различные высыпания, например, по типу коревых или обморожений. Однако они не всегда могут появляться из-за коронавируса.

Кроме того, переболевшие зачастую жалуются на боли в спине и головокружения, передает телеканал "360". При этом неприятные ощущения могут оставаться в течение 7 месяцев.

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#кожа #коронавирус #лишай #сыпь

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