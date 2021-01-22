Дерматолог предупредил о необычном влиянии коронавируса на кожу
Люди, переболевшие коронавирусом, часто жалуются на последствия инфекции, проявляющиеся на коже. Дерматолог Алексей Шапошников рассказал, как болезнь может влиять на кожный покров.
Специалист отметил, что в его практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже после перенесенной коронавирусной инфекции, среди которых был и розовый лишай. По его словам, сыпь может возникать и вследствие снижения иммунитета, передает URA.RU.
Дерматолог, косметолог и венеролог Зоя Константинова считает, что при COVID-19 возможны различные высыпания, например, по типу коревых или обморожений. Однако они не всегда могут появляться из-за коронавируса.
Кроме того, переболевшие зачастую жалуются на боли в спине и головокружения, передает телеканал "360". При этом неприятные ощущения могут оставаться в течение 7 месяцев.