Дерматолог предупредил о необычном влиянии коронавируса на кожу

Люди, переболевшие коронавирусом, часто жалуются на последствия инфекции, проявляющиеся на коже. Дерматолог Алексей Шапошников рассказал, как болезнь может влиять на кожный покров.

Люди, переболевшие коронавирусом, часто жалуются на последствия инфекции, проявляющиеся на коже. Дерматолог Алексей Шапошников рассказал, как болезнь может влиять на кожный покров.

Специалист отметил, что в его практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже после перенесенной коронавирусной инфекции, среди которых был и розовый лишай. По его словам, сыпь может возникать и вследствие снижения иммунитета, передает URA.RU.

Дерматолог, косметолог и венеролог Зоя Константинова считает, что при COVID-19 возможны различные высыпания, например, по типу коревых или обморожений. Однако они не всегда могут появляться из-за коронавируса.

Кроме того, переболевшие зачастую жалуются на боли в спине и головокружения, передает телеканал "360". При этом неприятные ощущения могут оставаться в течение 7 месяцев.