Следователи возбудили дело о вовлечении детей в акции протеста

СК возбудил уголовное дело о призывах несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях протеста. Ведомство проверило публикации в СМИ и обращения родителей школьников.

СК возбудил уголовное дело о призывах несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях протеста. Ведомство проверило публикации в СМИ и обращения родителей школьников.

Дело возбуждено по статье о вовлечении детей в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизней. Правоохранители проверили многочисленные обращения родителей, которые обнаружили в соцсетях призывы к митингам, сообщал ФАН.

Ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции действуют на территории Москвы и других субъектах России. Массовые мероприятия в сложившейся ситуации создают угрозу заболевания для граждан.

Призывы распространялись в таких в соцсетях, как TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter и Instagram, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Они призывали несовершеннолетних к участию в митинге 23 января.