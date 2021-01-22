Корнев рассказал, как комплекс «Пенициллин» будет работать на передовой

Ранее российская армия получила новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин».

Военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что комплекс разведки «Пенициллин» обладает уникальным свойством — может выдавать координаты потенциальных батарей противника. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Российская армия получила новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин». Первая партия была передана заказчику в декабре, сообщил РИА Новости гендиректор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

В Вооруженные силы РФ поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин»:https://t.co/5wO2lR5bVO pic.twitter.com/1HKQmPqkQW — Известия (@izvestia_ru) January 22, 2021

До этого на вооружение армии поставлялись радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы, которые засекали снаряды и ракеты противника посредством радиолокации. Также в распоряжении сил были звукометрические комплексы, оснащенные только лишь акустическими датчиками.

Однако «Пенициллин» может обнаружить артиллерию благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки. Это, безусловно, дает ему преимущества, считает Корнев.

«"Пенициллин" является достаточно необычным комплексом. Это комплекс звукотепловой разведки артиллерийских орудий, минометов и тактических ракет противника. Основное преимущество такого разведывательного комплекса в том, что он — пассивный, он не имеет радиолокатора, его нельзя обнаружить», — заявил эксперт.

По словам Корнева, более старые средства разведки можно засечь по излучению радиолокаторов, а затем и вовсе уничтожить, например, с помощью авиации. Чего не скажешь о новом комплексе, констатировал военный эксперт.

«Он смотрит, слушает и выдает координаты предполагаемых батарей противника. Это достаточно уникальное свойство, потому что, как правило, такие задачи решаются с помощью радиолокационных станций, которые следят за пространством, обнаруживают мины, ракеты, снаряды и по траектории их полета вычисляет точку расположения пусковой установки. Исходя из своих характеристик, он будет работать на передовой», — не сомневается Корнев.

Кроме того, эксперт предположил, почему комплексу решили дать именно такое название.

«Возможно, это перекликается с тем, что пенициллин — это очень действенное лекарство. А такой комплекс скрытной разведки может "вылечить" ту или иную точку фронта», — подытожил специалист.

Предназначение «Пенициллина» — в разведке огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Порядок его функционирования таков: сначала комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, затем сообщает точные координаты местоположения противника, а после эти сведения наносятся на электронную карту.

Как отметили в концерне «Вега», «Пенициллин» может с равной эффективностью работать в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Причем время получения координат одной цели, которая ведет стрельбу, не превышает пять секунд.