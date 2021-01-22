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18:28   22 Января 2021
Россия

Корнев рассказал, как комплекс «Пенициллин» будет работать на передовой

Корнев рассказал, как комплекс «Пенициллин» будет работать на передовой

Военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что комплекс разведки «Пенициллин» обладает уникальным свойством — может выдавать координаты потенциальных батарей противника. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Российская армия получила новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин». Первая партия была передана заказчику в декабре, сообщил РИА Новости гендиректор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

До этого на вооружение армии поставлялись радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы, которые засекали снаряды и ракеты противника посредством радиолокации. Также в распоряжении сил были звукометрические комплексы, оснащенные только лишь акустическими датчиками.

Однако «Пенициллин» может обнаружить артиллерию благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки. Это, безусловно, дает ему преимущества, считает Корнев.

Корнев рассказал, как комплекс «Пенициллин» будет работать на передовой

«"Пенициллин" является достаточно необычным комплексом. Это комплекс звукотепловой разведки артиллерийских орудий, минометов и тактических ракет противника. Основное преимущество такого разведывательного комплекса в том, что он — пассивный, он не имеет радиолокатора, его нельзя обнаружить», — заявил эксперт.

По словам Корнева, более старые средства разведки можно засечь по излучению радиолокаторов, а затем и вовсе уничтожить, например, с помощью авиации. Чего не скажешь о новом комплексе, констатировал военный эксперт.

«Он смотрит, слушает и выдает координаты предполагаемых батарей противника. Это достаточно уникальное свойство, потому что, как правило, такие задачи решаются с помощью радиолокационных станций, которые следят за пространством, обнаруживают мины, ракеты, снаряды и по траектории их полета вычисляет точку расположения пусковой установки. Исходя из своих характеристик, он будет работать на передовой», — не сомневается Корнев.

Корнев рассказал, как комплекс «Пенициллин» будет работать на передовой

Кроме того, эксперт предположил, почему комплексу решили дать именно такое название.

«Возможно, это перекликается с тем, что пенициллин — это очень действенное лекарство. А такой комплекс скрытной разведки может "вылечить" ту или иную точку фронта», — подытожил специалист.

Предназначение «Пенициллина» — в разведке огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Порядок его функционирования таков: сначала комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, затем сообщает точные координаты местоположения противника, а после эти сведения наносятся на электронную карту.

Как отметили в концерне «Вега», «Пенициллин» может с равной эффективностью работать в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Причем время получения координат одной цели, которая ведет стрельбу, не превышает пять секунд.

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