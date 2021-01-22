МВД проведет проверку в отношении руководителей штабов Навального

Министерство внутренних дел РФ сообщило о проведении доследственной проверки в отношении руководителей штабов главы "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) Алексея Навального.

Министерство внутренних дел РФ сообщило о проведении доследственной проверки в отношении руководителей штабов главы "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) Алексея Навального.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают глав региональных отделений штабов блогера Навального в провокациях и насильственных действиях.

Стоит отметить, что в МВД поступает информация о задаче задействовать максимальное число несовершеннолетних лиц в готовящихся акциях.