17:51 22 Января 2021Происшествия
Сотрудника ФБК Албурова взяли под стражу
Мещанский суд Москвы санкционировал арест сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент) Георгия Албурова по делу о призывах к митингу 23 января, сообщила пресс-служба суда.
Мещанский суд Москвы санкционировал арест сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент) Георгия Албурова по делу о призывах к митингу 23 января, сообщила пресс-служба суда.
Злоумышленник признан виновным в распространении материалов, содержащих призывы к участию в несанкционированных акциях протеста.
Согласно решению суда, Албуров арестован на десять суток. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на Ленинградском вокзале.