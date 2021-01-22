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17:51   22 Января 2021
Происшествия

Сотрудника ФБК Албурова взяли под стражу

Сотрудника ФБК Албурова взяли под стражу

Мещанский суд Москвы санкционировал арест сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент) Георгия Албурова по делу о призывах к митингу 23 января, сообщила пресс-служба суда.

Злоумышленник признан виновным в распространении материалов, содержащих призывы к участию в несанкционированных акциях протеста.

Согласно решению суда, Албуров арестован на десять суток. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на Ленинградском вокзале.

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#задержание #арест #Албуров

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