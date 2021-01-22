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22:04   22 Января 2021
Общество

Сатановский объяснил, почему союзники и ракеты стали слабым местом США

Сатановский объяснил, почему союзники и ракеты стали слабым местом США

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Соединенные Штаты Америки взяли курс на военный конфликт с Россией. Однако пытаться прогнозировать, когда он произойдет и в какой форме, пока преждевременно.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

При этом эксперт перечислил слабые места Америки и военного бока НАТО, которые Москве следовало бы учесть в случае потенциального конфликта, если он будет вестись конвенциональными средствами.

По словам Сатановского, первым слабым местом НАТО является то, что на помощь целого ряда союзников рассчитывать не приходится.

Сатановский объяснил, почему союзники и ракеты стали слабым местом США

Большая часть стран-членов НАТО если и окажут какую-то военную помощь, на практике она не окажет влияния на исход военной операции. Единственные страны в составе Альянса которые обладают реальной силой это «англосаксонский спецназ», включающий в себя сами США, Канаду, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию.

«Эти воевать будут. Все остальные воюют только на своей территории или делают вид, что принимают участие в боевых действиях. Союзники большей частью покидают поле боя со страшной силой, как только начинаются потери, когда идут теракты на их территории. Учитываем», — подчеркнул Сатановский.

Вторым уязвимым местом НАТО является неприспособленность военной техники Альянса к российской инфраструктуре. Бронетехника НАТО будет с большим трудом продвигаться по дорогам не только России, но и постсоветских стран. А мосты на постсоветском пространстве специально проектировались таким образом, чтобы не выдерживать массивные танки потенциального противника.

Третьей слабостью американских и натовских войск является невысокое качество и небольшие объемы современных вооружений. Новейшие американские модульные корабли, на которые были потрачены огромные деньги, двигаются медленнее сухогрузов и против «москитного флота» совершенно бесполезны. А высокоточные ракеты, которые являются гордостью НАТО, в ходе войны в Ливии у солдат Альянса очень быстро закончились.

Сатановский объяснил, почему союзники и ракеты стали слабым местом США

Таким образом, подчеркнул эксперт, у США и их союзников есть большие проблемы со слаженностью действий, многочисленные военные учения не помогают их устранить.

«Также надо помнить, что американцы короли только там, где им удается добиться превосходства в воздухе. Значит, их не должно быть там. Идеальная тема – погасить на земле вместе с авианосцами. Они будут пытаться решить вопрос беспилотниками – соответственно, надо делать все, что нужно», — подчеркнул политолог.

В заключение Сатановский выразил уверенность в том, что Америка целенаправленно движется к войне с Россией, но пока преждевременно пытаться прогнозировать масштаб и формат возможного конфликта.

Даже американские эксперты считают, что в условиях кризиса, который переживают США, американскую нацию сплотила бы «маленькая победоносная война».

 

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