Сатановский объяснил, почему союзники и ракеты стали слабым местом США

Соединенные Штаты Америки взяли курс на военный конфликт с Россией. Однако пытаться прогнозировать, когда он произойдет и в какой форме, пока преждевременно.

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Соединенные Штаты Америки взяли курс на военный конфликт с Россией. Однако пытаться прогнозировать, когда он произойдет и в какой форме, пока преждевременно.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

При этом эксперт перечислил слабые места Америки и военного бока НАТО, которые Москве следовало бы учесть в случае потенциального конфликта, если он будет вестись конвенциональными средствами.

По словам Сатановского, первым слабым местом НАТО является то, что на помощь целого ряда союзников рассчитывать не приходится.

Большая часть стран-членов НАТО если и окажут какую-то военную помощь, на практике она не окажет влияния на исход военной операции. Единственные страны в составе Альянса которые обладают реальной силой это «англосаксонский спецназ», включающий в себя сами США, Канаду, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию.

«Эти воевать будут. Все остальные воюют только на своей территории или делают вид, что принимают участие в боевых действиях. Союзники большей частью покидают поле боя со страшной силой, как только начинаются потери, когда идут теракты на их территории. Учитываем», — подчеркнул Сатановский.

Вторым уязвимым местом НАТО является неприспособленность военной техники Альянса к российской инфраструктуре. Бронетехника НАТО будет с большим трудом продвигаться по дорогам не только России, но и постсоветских стран. А мосты на постсоветском пространстве специально проектировались таким образом, чтобы не выдерживать массивные танки потенциального противника.

Третьей слабостью американских и натовских войск является невысокое качество и небольшие объемы современных вооружений. Новейшие американские модульные корабли, на которые были потрачены огромные деньги, двигаются медленнее сухогрузов и против «москитного флота» совершенно бесполезны. А высокоточные ракеты, которые являются гордостью НАТО, в ходе войны в Ливии у солдат Альянса очень быстро закончились.

Таким образом, подчеркнул эксперт, у США и их союзников есть большие проблемы со слаженностью действий, многочисленные военные учения не помогают их устранить.

«Также надо помнить, что американцы короли только там, где им удается добиться превосходства в воздухе. Значит, их не должно быть там. Идеальная тема – погасить на земле вместе с авианосцами. Они будут пытаться решить вопрос беспилотниками – соответственно, надо делать все, что нужно», — подчеркнул политолог.

В заключение Сатановский выразил уверенность в том, что Америка целенаправленно движется к войне с Россией, но пока преждевременно пытаться прогнозировать масштаб и формат возможного конфликта.

Даже американские эксперты считают, что в условиях кризиса, который переживают США, американскую нацию сплотила бы «маленькая победоносная война».