Amazon хочет помочь Байдену в «амбициозном» плане по борьбе с коронавирусом

Компания предлагает взять на себя доставку вакцины. Взамен просит привить своих сотрудников в первую очередь.

Американская компания Amazon предложила свою помощь в продвижении вакцины от коронавируса. Соответствующее письмо крупнейший в мире онлайн-ретейлер направил новому президенту США Джо Байдену.

Retail giant Amazon offers to help with US vaccine delivery https://t.co/11sq7hFBsg