Amazon хочет помочь Байдену в «амбициозном» плане по борьбе с коронавирусом

Компания предлагает взять на себя доставку вакцины. Взамен просит привить своих сотрудников в первую очередь.

Американская компания Amazon предложила свою помощь в продвижении вакцины от коронавируса. Соответствующее письмо крупнейший в мире онлайн-ретейлер направил новому президенту США Джо Байдену.

Retail giant Amazon offers to help with US vaccine delivery https://t.co/11sq7hFBsg — BBC News (World) (@BBCWorld) January 21, 2021

Обращение написал исполнительный директор фирмы Дэйв Кларк. По его словам, «размах» Amazon позволяет компании оказать весомую помощь государству в борьбе с пандемией.

«Мы готовимся усилить работу наших программ, информационные технологии, возможности коммуникации и экспертизы, чтобы помочь вашей администрации распространять вакцину. Мы готовы действовать быстро, как только вакцины станут доступны», — отметил Кларк.

Впрочем, директор Amazon поспешил выставить и некоторые требования. В частности, Кларк попросил вакцинировать, в первую очередь, сотрудников своей компании.

По его словам, на организацию работает более 800 тысяч человек, большая часть из которых не может работать удаленно. Якобы фирма уже подписала соглашение с медучреждением о вакцинации сотрудников прямо в офисах.

Ранее Amazon подверглась критике за работу в период пандемии. Один профсоюз обвинил компанию в том, что она допускает распространение вируса сродни «лесному пожару».

На небезопасные условия работы на складах обращали внимание сами работники организации. Например, трое из них подали иск, в котором утверждали, будто политика Amazon не позволяет рабочим оставаться дома, если они заболели.

В свою защиту компания заявила, что инвестировала $4 млрд в инициативы по коронавирусу. Впрочем, это не мешало ей в течение нескольких месяцев скрывать точное число сотрудников, заразившихся инфекцией. Впоследствии выяснилось, что с марта их число составило около 20 тысяч.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич не взялся судить о курьерском потенциале Amazon. Однако в комментарии «Политике Сегодня» он подчеркнул, что доставка многих лекарственных препаратов, в особенности вакцины, требует жесткого выполнения условий хранения и перевозки.

«В фармации это называется соблюсти холодовую цепь. То есть нельзя допустить разморозки препарата с момента производства до введения его в организм человека — на всем этом этапе. Это и перевозка от разработчика к дистрибьютору, затем — на аптечный склад в больнице, потом в холодильники, где проводят вакцинацию. Это огромная цепочка», — отметил собеседник агентства.

По словам Менделевича, самое главное при развозке вакцины — не допустить, чтобы препарат приобрел какие-либо иные свойства, которые могут негативно сказаться на здоровье пациента.

«Необходимо проконтролировать, чтобы вакцина не потеряла свои свойства. Даже если она их и потеряет, важно, чтобы во время доставки вакцины не было разморозки. Поэтому все производители и в нашей стране, в частности, в первую очередь, отрабатывают логистику», — подчеркнул эксперт.

В США обстановка с вакцинами обстоит куда более сложным образом, продолжил Менделевич. По его словам, российская вакцина должна храниться при температуре от 18 до 25 градусов ниже нуля. При этом при перевозке американского препарата компании Pfizer необходимо соблюдать температуру в минус 75 градусов.

«Такие холодильники для перевозки очень специфичны. Любая компания, которая берет на себя ответственность за перевозку вакцины, должна быть сертифицирована — обладать достаточным количеством холодильных установок на передвижной основе и персонала, который бы понимал, как и что необходимо хранить. Речь о здоровье и жизни людей. Должно быть серьезное регулирование», — подытожил доктор медицинских наук.

Ранее Байден представил собственный план борьбы с пандемией. Глава государства пообещал сделать 100 миллионов прививок от COVID-19 американским гражданам в первые 100 дней своего правления.

«За 100 дней мы сможем изменить течение болезни и изменить жизнь в Америке в лучшему», — уверен новоиспеченный глава Белого дома.

Он также предложил ужесточить требования к соблюдению масочного режима. Политик отметил, это должно стать обязательным в зданиях федерального правительства и общественном транспорте.