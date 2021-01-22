Украина может оказаться в невыгодном положении из-за "сотрудничества" с ЕС

Пересмотр соглашения о евроассоциации не принесет Украине больше выгод. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Пересмотр соглашения о евроассоциации не принесет Украине больше выгод. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Аналитик прокомментировал сложившуюся ситуацию в Незалежной. Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что главы Евросовета и ЕК предложили ему пересмотреть соглашение о евроассоциации в 2021 году. Украина сохранит статус зависимого партнера, у которого больше обязательств, чем прав, уверен сотрудник РАН.

"Перспективы вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз носят отдаленный характер ввиду несоответствия этих стран по многим параметрам — экономическим и политическим", — подчеркнул Камкин в беседе с "Экономикой сегодня".

По мнению эксперта, Брюссель не намерен принципиально менять позицию по Крыму или по конфликту в Донбассе.