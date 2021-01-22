Александр Рар назвал роль Меркель в европейском признании «Спутника V»

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель понимает, что с Европа не справляется с производством необходимого количества доз собственной вакцины от коронавируса, и поэтому она ищет возможности сотрудничества в этой области с Россией.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель понимает, что с Европа не справляется с производством необходимого количества доз собственной вакцины от коронавируса, и поэтому она ищет возможности сотрудничества в этой области с Россией.

Такое мнение в комментарии радиостанции «Вести FM» высказал немецкий политолог Александр Рар.

Ранее сообщалось, что в четверг, 21 января, канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Росси Владимиром Путиным, предложив поддержать прохождение российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» процедуры регистрации в Европейском агентстве лекарств.

По мнению Александра Рара, это предложение Меркель, сделанное российскому лидеру, означает, что германское руководство ищет возможности сотрудничества с РФ в области медицины, науки и экономики.

«Она, я думаю, понимает, но об этом в открытую не скажет, что есть большие проблемы с европейской вакциной: не в том плане, что она плохая, а в том, что не поспевают с ее производством», — отметил немецкий политолог.

Также, предположил он, канцлер ФРГ исходит из того, что российский препарат действительно успешен в борьбе с пандемией коронавируса. Если «Спутник V» пройдет сертификацию и будет зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств, это откроет российской вакцине путь в Евросоюз – это будет очень хорошо.

«Там политики уже не будет, политических преград, тогда мы можем друг друга поздравить, тогда наконец-то получается сотрудничество в области медицины против общего врага», — подчеркнул Рар.

Напомним, ранее Минздрав РФ сообщил о появлении новой модификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая теперь сохраняет свои свойства даже в условиях хранения при температуре 2-8 градусов по шкале Цельсия, при том, что изначально российский препарат необходимо было хранить при температуре -18 градусов.

Кроме того, российский препарат был зарегистрирован и разрешен к применению в Венгрии и Арабских Эмиратах.

В то же время вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer сохраняет свои свойства лишь при температуре хранение -70 градусов по шкале Цельсия. Кроме того, эта вакцина уже стала причиной осложнений, аллергических реакций и даже смертельных случаев. В частности, Норвегия сообщила о смерти 23 пожилых пациентов, привитых вакциной Pfizer.