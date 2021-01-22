Гей-бар с сорокалетней историей в Амстердаме переименовали в честь IKEA

Владельцы заведения использовали смену названия для привлечения внимания к финансовым проблемам из-за пандемии.

Старейший гей-бар Амстердама «Spijker» изменил название на IKEA. Так владельцы заведения привлекают внимание к финансовым трудностям, с которыми столкнулась индустрия общественного питания в пандемию пока крупные магазины продолжали работу.

Владельцы бара Стивен Кудайс и Томас Адамер объяснили свой поступок стремлением привлечь внимание к проблеме, а не желанием избежать ограничений.

«Вчера (21 января) правительство Нидерландов приняло решение о том, что с мая 2021 года будет выплачиваться компенсация за аренду и расходы по персоналу. Это довольно поздно, мы уже закрыты с середины октября 2020 года <…> Тем не менее, мы уверены, что с помощью нашего сообщества, скоро отпразднуем невероятную свободу», — сказал Коудис изданию.

Кудайс и Адамер управляют баром с сорокалетней историей с 1 марта 2020 года. Но две недели спустя были вынуждены закрыть двери из-за пандемии COVID-19. Предприниматели сообщили, что по договору купли-продажи, аренда началась с 1 марта. Тогда они не смогли предоставить документы, подтверждающие оборот, голландскому правительству для получения компенсации.

Предприниматели заявили в интервью, что ничего против IKEA не имеют. Просто не понимают выборочных ограничений.