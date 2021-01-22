Шахназаров: западные элиты готовы пожертвовать Соединенными Штатами

Режиссер считает, что Вашингтон готов пойти на многомиллионные жертвы.

Люди, которые руководят Соединенными Штатами, ради уничтожения России готовы отдать в жертву собственную страну, полагает режиссер Карен Шахназаров. В беседе с информационным изданием «Экономика Сегодня» он рассказал, что финансовые элиты заинтересованы в ядерном противостоянии с РФ.

Распад США на несколько независимых государств практически ни к чему не приведет, ведь глобальная банковская система продолжит функционировать. По словам эксперта, в Вашингтоне это отлично понимают, поэтому не боятся потерять американский суверенитет.

«Они прекрасно понимают мощность существующей финансовой системы. Но для них разрушение России, без которого невозможно разрушение Китая, остается сверхзадачей. На остальное им плевать. BLM [Black Lives Matter, "Жизни темнокожих важны"], [Дональд] Трамп с Джо Байденом и все остальное не имеет значения. Главное – разрушение России. И в этом они абсолютно едины. В этом любая администрация США действует одинаково», — заявил Шахназаров.

Больше всего Вашингтон хочет уничтожить Китай, но для этого необходимо «разобраться» с Россией, объяснил режиссер. Несмотря на то, что обмен ядерными ударами с РФ уничтожит примерно половину населения США, американские финансовые элиты вряд ли отступят от своей позиции.

«Погибнет 100, 200, 300 миллионов человек. Строго говоря, для публики большого масштаба это может рассматриваться как допустимое, тем более при отсутствии задачи какого-либо суверенитета. Территорию США выжгут – поедут в другое место. Это транснациональные люди. У этих людей нет национальности и нет страха», — сказал Шахназаров.

В заключение специалист усомнился в том, что Россия должна добиваться подписания договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ранее «Политика Сегодня» уже писала о том, что команда нового президента США Джозефа Байдена готова идти на контакт с Москвой и обсуждать возможность продления соглашения на пять лет.