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17:19   22 Января 2021
Происшествия

Соболь станет беднее на 250 тысяч рублей за призывы к несогласованным акциям

Соболь станет беднее на 250 тысяч рублей за призывы к несогласованным акциям

Суд оштрафовал соратницу Алексея Навального Любовь Соболь на четверть миллиона рублей за призывы принять участие в незаконных мероприятиях.

Информацию о решении московского суда относительно Соболь и ее публичных действий сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источник в судебной инстанции.

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь была задержана на днях за призывы к участию в несанкционированных митингах.

Тверской суд Москвы удовлетворил иски Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к Соболь и телеканалу "Царьград". Теперь ответчикам придется опровергнуть опубликованные данные.

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