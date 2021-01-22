17:19 22 Января 2021Происшествия
Соболь станет беднее на 250 тысяч рублей за призывы к несогласованным акциям
Суд оштрафовал соратницу Алексея Навального Любовь Соболь на четверть миллиона рублей за призывы принять участие в незаконных мероприятиях.
Суд оштрафовал соратницу Алексея Навального Любовь Соболь на четверть миллиона рублей за призывы принять участие в незаконных мероприятиях.
Информацию о решении московского суда относительно Соболь и ее публичных действий сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источник в судебной инстанции.
Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь была задержана на днях за призывы к участию в несанкционированных митингах.
Тверской суд Москвы удовлетворил иски Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к Соболь и телеканалу "Царьград". Теперь ответчикам придется опровергнуть опубликованные данные.